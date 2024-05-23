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        Tatvan'da lise öğrencileri, uygulamalı derslerde süs eşyaları üretiyor

        Bitlis'in Tatvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, okuldaki atölyede uygulamalı derslere katılarak, hem süs eşyaları üretiyor hem de el becerilerini geliştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 16:05 Güncelleme: 23.05.2024 - 16:05
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        Tatvan'da lise öğrencileri, uygulamalı derslerde süs eşyaları üretiyor
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        Bitlis'in Tatvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, okuldaki atölyede uygulamalı derslere katılarak, hem süs eşyaları üretiyor hem de el becerilerini geliştiriyor.

        Okulun Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümü öğrencileri, atölyede uygulamalı derslere katılarak tasarladıkları ahşaplardan süs eşyaları üretiyor.

        Tatvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarım Alanı Öğretmeni Onur Çelik, bölümde 60 öğrencinin olduğunu söyledi.

        Öğrencilerin mesleki olarak bölüme ilgi duyduğunu ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

        "Öğrencilere seçtikleri mesleği sevdirmek gerekiyor. Öğretmenler olarak öğrencilerin yüreğine dokunmalı, sahip çıkmalı ve iyi eğitmeliyiz. Mesleki olarak iyi öğrenci yetiştirmeliyiz. Buradaki öğrencilerimiz mobilya bölümünü çok seviyor ve yaptıkları çalışmalarda da çok başarılılar."

        Öğrencilerden Ensar Kutbay ise "Burada mobilya yapımını öğreniyorum. Döner sermayeden gelen işleri de yapıyoruz ve kendimizi daha da geliştiriyoruz. Öğretmenlerimizle yaptığımız bazı ürünleri ve süs eşyalarını sergilemeyi hedefliyoruz." dedi.

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