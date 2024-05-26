Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te şarampole devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde şarampole devrilen minibüsteki 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 11:09 Güncelleme: 26.05.2024 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te şarampole devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde şarampole devrilen minibüsteki 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı

        Gaziantep'ten gelerek Van'a giden Mehmet Ç. yönetimindeki 74 BG 758 plakalı minibüs, Tatvan'ın Reşadiye köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine, kaza yerine, 112 Acil Sağlık, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, bir kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

        Ekiplerce minibüsten çıkarılan çıkarılan yaralılar, Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Doktoru gasp edip başından vurdular!
        Doktoru gasp edip başından vurdular!
        Cimbom, Konya'da şampiyonluk peşinde!
        Cimbom, Konya'da şampiyonluk peşinde!
        Fenerbahçe mucize peşinde!
        Fenerbahçe mucize peşinde!
        Yurdun büyük bölümü sağanak yağışlı!
        Yurdun büyük bölümü sağanak yağışlı!
        Kedi tırmığı hastalığına dikkat!
        Kedi tırmığı hastalığına dikkat!
        İş yerine ses bombalı saldırı
        İş yerine ses bombalı saldırı
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        Geçmişinin peşine düştü
        Geçmişinin peşine düştü
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        Tarlalarından dönen karı kocaya tüfekli saldırı
        Tarlalarından dönen karı kocaya tüfekli saldırı
        Türkan Şoray itirafı
        Türkan Şoray itirafı
        Şanlıurfa'da sel! Her şey yarım saatte oldu
        Şanlıurfa'da sel! Her şey yarım saatte oldu
        Çalıştığı yeri soydu!
        Çalıştığı yeri soydu!
        Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı: HÜRJET
        Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı: HÜRJET
        İsrailliler sokakları doldurdu
        İsrailliler sokakları doldurdu
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        İsrailli askerden isyan tehdidi
        İsrailli askerden isyan tehdidi
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı

        Benzer Haberler

        Bitlis'te tekstil fabrikası açılışı
        Bitlis'te tekstil fabrikası açılışı
        Bitlis'te apartman dairesinde meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kay...
        Bitlis'te apartman dairesinde meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kay...
        Apartman dairesinde gaz sızıntısı nedeniyle patlama:1 ölü
        Apartman dairesinde gaz sızıntısı nedeniyle patlama:1 ölü
        Tatvan'da vatandaşlar, Sağlıklı Hayat Merkezi'nde ilgi gösteriyor
        Tatvan'da vatandaşlar, Sağlıklı Hayat Merkezi'nde ilgi gösteriyor
        Bitlis'te kırsal alanda toprağa gömülü mühimmat ile patlayıcı ele geçirildi
        Bitlis'te kırsal alanda toprağa gömülü mühimmat ile patlayıcı ele geçirildi
        Bitlis'te terör örgütünün mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi
        Bitlis'te terör örgütünün mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi