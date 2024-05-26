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        Bitlis'te doğaseverler 20 kilometrelik parkurda pedal çevirdi

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri ve doğaseverler, bölgenin doğal güzelliklerine dikkati çekmek amacıyla bisiklet turu düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 16:38 Güncelleme: 26.05.2024 - 16:38
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        Bitlis'te doğaseverler 20 kilometrelik parkurda pedal çevirdi
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri ve doğaseverler, bölgenin doğal güzelliklerine dikkati çekmek amacıyla bisiklet turu düzenledi.

        Van Gölü sahilinde bir araya gelen dernek üyeleri, Geçitbaşı ile Kokarsu köyleri arasında yer alan Güzeldere Menderesleri'nin bulunduğu bölgeye kadar 20 kilometre pedal çevirdi.

        Derneğin Spor Kulübü Başkanı Cemal Yıldırım, Van Gölü Havzası'ndaki tarihi ve doğal güzellikleri tanıtmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

        Bölgenin çok sayıda tarihi yapıya ve doğal zenginliğe ev sahipliği yaptığını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

        "Buradaki güzellikleri hem dünyaya hem de ülkemize tanıtmak istiyoruz. Güzeldere Menderesleri'ne bisiklet turu düzenledik. Etkinliğimizi 10 üyemizle kuş cıvıltıları, yeşillikler ve çiçekler arasında tamamladık. Bölgedeki güzelliklere dikkati çekmek, turizme katkı sunmak istiyoruz. Bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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