Bitlis'te doğaseverler 20 kilometrelik parkurda pedal çevirdi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri ve doğaseverler, bölgenin doğal güzelliklerine dikkati çekmek amacıyla bisiklet turu düzenledi.

Van Gölü sahilinde bir araya gelen dernek üyeleri, Geçitbaşı ile Kokarsu köyleri arasında yer alan Güzeldere Menderesleri'nin bulunduğu bölgeye kadar 20 kilometre pedal çevirdi.

Derneğin Spor Kulübü Başkanı Cemal Yıldırım, Van Gölü Havzası'ndaki tarihi ve doğal güzellikleri tanıtmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Bölgenin çok sayıda tarihi yapıya ve doğal zenginliğe ev sahipliği yaptığını belirten Yıldırım, şunları kaydetti: