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        Ahlat'ta üretilen konteynerlere çiftçiler ilgi gösteriyor

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde üretilen konteynerlere, bölgede üretim yapan çiftçiler ilgi gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 12:28 Güncelleme: 29.05.2024 - 12:28
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        Ahlat'ta üretilen konteynerlere çiftçiler ilgi gösteriyor
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        Bitlis'in Ahlat ilçesinde üretilen konteynerlere, bölgede üretim yapan çiftçiler ilgi gösteriyor.

        İlçede konteyner üretimi yapan Sefa Alacan, 10 yıldır demir doğrama işiyle uğraştığını söyledi.

        Son yıllarda çiftçilerin talebi üzerine konteyner üretimine başladıklarını belirten Alacan, şunları kaydetti:

        "Gelen talepler üzerine ürettiğimiz konteynerleri her geçen gün geliştirmeye gayret ediyoruz. Yaptığımız konteynerlerde mutfak, banyo ve oturma alanı bulunuyor. Yapım süremiz 10-15 günü buluyor. Tüm zorlu koşullara dayanıklı konteyner üretimi yapıyoruz. Şu anda ürettiğimiz modelde konteynerlerin fiyatı 240-260 bin lira arasında değişiyor."

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