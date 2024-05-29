Ahlat'ta üretilen konteynerlere çiftçiler ilgi gösteriyor

"Gelen talepler üzerine ürettiğimiz konteynerleri her geçen gün geliştirmeye gayret ediyoruz. Yaptığımız konteynerlerde mutfak, banyo ve oturma alanı bulunuyor. Yapım süremiz 10-15 günü buluyor. Tüm zorlu koşullara dayanıklı konteyner üretimi yapıyoruz. Şu anda ürettiğimiz modelde konteynerlerin fiyatı 240-260 bin lira arasında değişiyor."

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