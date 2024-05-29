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        Güroymak'ta ortaokullar arası bilgi yarışması düzenlendi

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde ortaokullar arası bilgi yarışması düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 20:03 Güncelleme: 29.05.2024 - 20:03
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        Güroymak'ta ortaokullar arası bilgi yarışması düzenlendi
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        Bitlis'in Güroymak ilçesinde ortaokullar arası bilgi yarışması düzenlendi.

        Yatılı Bölge Ortaokulu konferans salonunda gerçekleşen yarışmada, finale katılan 6 okulun öğrencileri mücadele etti.

        Oldukça çekişmeli geçen yarışmayı Güroymak Ortaokulu birincilikle tamamladı.

        Yarışmada Fatih Ortaokulu ikinci ve Atatürk Ortaokulu ise üçüncü oldu.

        Yarışma sonunda dereceye giren okullara ödül verildi.

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