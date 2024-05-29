Güroymak'ta ortaokullar arası bilgi yarışması düzenlendi
Bitlis'in Güroymak ilçesinde ortaokullar arası bilgi yarışması düzenlendi.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde ortaokullar arası bilgi yarışması düzenlendi.
Yatılı Bölge Ortaokulu konferans salonunda gerçekleşen yarışmada, finale katılan 6 okulun öğrencileri mücadele etti.
Oldukça çekişmeli geçen yarışmayı Güroymak Ortaokulu birincilikle tamamladı.
Yarışmada Fatih Ortaokulu ikinci ve Atatürk Ortaokulu ise üçüncü oldu.
Yarışma sonunda dereceye giren okullara ödül verildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.