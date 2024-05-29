Bitlis'te 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Kazada polis memuru İnce, diğer araçlardaki 3 kişi ile kaza sırasında yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, kaza yerine, 112 Acil Sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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