Bitlis'te çiftçilerin çeltik ekim mesaisi sürüyor

Bitlis'in Çeltikli köyünde çiftçiler, çeltik ekim mesailerine devam ediyor.

Merkeze 23 kilometre uzaklıktaki Çeltikli köyü sakinleri, tarlalarda oluşturdukları "çeltik tavası" adı verilen alanlarda tohumları toprakla buluşturuyor.

Yaklaşık 4 aylık sürecin ardından hasada başlayan çiftçiler, elde ettikleri pirincin bir kısmını ihtiyaçları için ayırıyor, diğer kısmını da satarak gelir elde ediyor.

Geleneksel yöntemlerle yetiştirilen pirinç, kalitesi ve lezzetiyle yöre sakinleri tarafından tercih ediliyor.