Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te çiftçilerin çeltik ekim mesaisi sürüyor

        Bitlis'in Çeltikli köyünde çiftçiler, çeltik ekim mesailerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 12:31 Güncelleme: 30.05.2024 - 12:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te çiftçilerin çeltik ekim mesaisi sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis'in Çeltikli köyünde çiftçiler, çeltik ekim mesailerine devam ediyor.

        Merkeze 23 kilometre uzaklıktaki Çeltikli köyü sakinleri, tarlalarda oluşturdukları "çeltik tavası" adı verilen alanlarda tohumları toprakla buluşturuyor.

        Yaklaşık 4 aylık sürecin ardından hasada başlayan çiftçiler, elde ettikleri pirincin bir kısmını ihtiyaçları için ayırıyor, diğer kısmını da satarak gelir elde ediyor.

        Geleneksel yöntemlerle yetiştirilen pirinç, kalitesi ve lezzetiyle yöre sakinleri tarafından tercih ediliyor.

        Çiftçilerden Ferhat Kın, gazetecilere, köylerinde asırlardır pirinç üretildiğini söyledi.

        Yetiştirdikleri pirincin kaliteli ve lezzetli olduğunu belirten Kın, şöyle konuştu:

        "Büyük emeklerle pirinç üretiyoruz. Düz tarlayı traktörle önce harmanlıyoruz. Sonra toprağın sertleşmesini bekliyoruz. Pirinç ekim işini yardımlaşarak yapıyoruz. Tarlalarda havuzlar oluşturarak tohumu toprakla buluşturuyoruz. 4 aylık sürecin ardından hasada başlıyoruz."

        Köylülerden Maşallah Demir ise "Pirinç ekme işlemimiz 20 gün sürüyor. Daha sonra 4 ay bekliyoruz. Hasat ettikten sonra pirinci değirmene götürerek tüketime hazır hale getiriyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otobüsün açık kapısı ölümü olmuştu! İstenen ceza şoke etti!
        Otobüsün açık kapısı ölümü olmuştu! İstenen ceza şoke etti!
        Mersin-KKTC arası 1,5 saat olacak
        Mersin-KKTC arası 1,5 saat olacak
        En değerliler açıklandı! Arda ilk 100'de
        En değerliler açıklandı! Arda ilk 100'de
        Dövme yaptıranlara kötü haber!
        Dövme yaptıranlara kötü haber!
        Baba değil canavar! 3 çocuğunu öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı
        Baba değil canavar! 3 çocuğunu öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        3 kent için kuvvetli sağanak! 18 kent için "sarı" alarm!
        3 kent için kuvvetli sağanak! 18 kent için "sarı" alarm!
        Milli futbolcunun fenomen aşkı
        Milli futbolcunun fenomen aşkı
        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: “Belli bir süre içinde farklı bir gelişme olmazsa hayvanların uyutulması gerekiyor”
        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: “Belli bir süre içinde farklı bir gelişme olmazsa hayvanların uyutulması gerekiyor”
        Talisca iddiası!
        Talisca iddiası!
        1 milyar dolarlık kripto vurgununda flaş gözaltılar!
        1 milyar dolarlık kripto vurgununda flaş gözaltılar!
        Yoksulluk sınırı 60 bin TL'yi geçti
        Yoksulluk sınırı 60 bin TL'yi geçti
        Bakırköy'deki katliam gibi kazada TIR şoförüne 22 yıl hapis istemi
        Bakırköy'deki katliam gibi kazada TIR şoförüne 22 yıl hapis istemi
        Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçmak üzere
        Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçmak üzere
        'Hepsi' çok gergin
        'Hepsi' çok gergin
        Almanya'da yurt dışından işçi arayışı
        Almanya'da yurt dışından işçi arayışı
        Hangi 6 besin aç karnına tüketilmemeli?
        Hangi 6 besin aç karnına tüketilmemeli?
        2,5 km'lik volkanik yarık!
        2,5 km'lik volkanik yarık!
        Beşiktaş'ta sıcak gelişme!
        Beşiktaş'ta sıcak gelişme!
        Tarihi romanlarıyla biliniyordu... Özlem hocayı kaybettik!
        Tarihi romanlarıyla biliniyordu... Özlem hocayı kaybettik!

        Benzer Haberler

        Bitlis'te kuduz nedeniyle ölen çocuğun yakınları sahipsiz köpeklerin toplat...
        Bitlis'te kuduz nedeniyle ölen çocuğun yakınları sahipsiz köpeklerin toplat...
        BİTLİS 'te dededen kalma yöntemlerle imece usulü çeltik ekimi (VİDEO EKLEND...
        BİTLİS 'te dededen kalma yöntemlerle imece usulü çeltik ekimi (VİDEO EKLEND...
        Bitlis'te dededen kalma yöntemlerle imece usulü çeltik ekimi
        Bitlis'te dededen kalma yöntemlerle imece usulü çeltik ekimi
        Bitlis'te 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        Bitlis'te 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        Güroymak'ta ortaokullar arası bilgi yarışması düzenlendi
        Güroymak'ta ortaokullar arası bilgi yarışması düzenlendi
        Mersinli kuzenler, Bitlis'teki köy okulunda çocukluk hayalleri olan öğretme...
        Mersinli kuzenler, Bitlis'teki köy okulunda çocukluk hayalleri olan öğretme...