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        Ahlatlı öğrenciler, TÜBİTAK proje yarışmasında Türkiye üçüncüsü oldu

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde Ergezen Ortaokulu öğrencileri, TÜBİTAK'ın Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda üçüncü oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 13:56 Güncelleme: 30.05.2024 - 13:56
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        Ahlatlı öğrenciler, TÜBİTAK proje yarışmasında Türkiye üçüncüsü oldu
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        Bitlis'in Ahlat ilçesinde Ergezen Ortaokulu öğrencileri, TÜBİTAK'ın Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda üçüncü oldu.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye finaline katılan Ahlatlı öğrenciler, hazırladıkları "Ahlat Doğasından Yansımalar" adlı projeyle üçüncülük elde etti.

        Projenin danışman öğretmeni Cevat Elmastaş ile öğrencileri Asude Çiroğlu, Elif Ecrin Gülmez, İbrahim Efe Çoban, derece almanın gururunu yaşadı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Rafet Akgün ise dereceye giren öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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