Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te projelere katkı sağlayan akademisyenlere teşekkür belgesi verildi

        Bitlis Eren Üniversitesi Erasmus ve Avrupa Birliği projelerinde görev alan akademisyenlere teşekkür belgesi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 17:00 Güncelleme: 30.05.2024 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te projelere katkı sağlayan akademisyenlere teşekkür belgesi verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis Eren Üniversitesi Erasmus ve Avrupa Birliği projelerinde görev alan akademisyenlere teşekkür belgesi verildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlüğün senato odasında düzenlenen programda konuşan Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, üniversitenin uluslararası alanda tanınırlığını artıran ve bilimsel katkılar sunan projelerde görev alan tüm akademisyenleri tebrik etti.

        Elmastaş, "Sizlerin özverili çalışmaları sayesinde üniversitemiz daha güçlü ve prestijli bir konuma gelmiştir. Gelecekte de bu tür projelerde başarıyla yer alacağınıza inancım tamdır. Hep birlikte daha nice başarılara imza atacağımızı umuyorum." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından akademisyenlere belgelerinin takdim edildiği programa, rektör yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Yılmaz ve genel sekreter Doç. Dr. Behçet Kocaman da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Kripto kanun teklifi komisyonda kabul edildi
        Kripto kanun teklifi komisyonda kabul edildi
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Çifte vahşet! Karısını ve kızını öldürüp kaçtı
        Çifte vahşet! Karısını ve kızını öldürüp kaçtı
        Siren sesini duyunca fermuar sistemine geçtiler!
        Siren sesini duyunca fermuar sistemine geçtiler!
        201 liraya göl manzaralı lojman: Zam yapılınca davalık oldular
        201 liraya göl manzaralı lojman: Zam yapılınca davalık oldular
        Kaçak kazıya suçüstü: 43 el yazması kitap ele geçirildi
        Kaçak kazıya suçüstü: 43 el yazması kitap ele geçirildi
        "Sistemden 550 milyar TL likidite çekildi"
        "Sistemden 550 milyar TL likidite çekildi"
        Alex, Antalyaspor'a imzayı attı!
        Alex, Antalyaspor'a imzayı attı!
        Devir tamamlandı, tartışma bitmedi
        Devir tamamlandı, tartışma bitmedi
        Cumhuriyet tarihinde bir ilk: Türkiye artık 'çok yaşlı'
        Cumhuriyet tarihinde bir ilk: Türkiye artık 'çok yaşlı'
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        En değerliler açıklandı! Arda ilk 100'de
        En değerliler açıklandı! Arda ilk 100'de
        Artık daha çok boşanıyoruz
        Artık daha çok boşanıyoruz
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçmak üzere
        Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçmak üzere
        Bu eşyaları doğru kullandığınıza emin misiniz?
        Bu eşyaları doğru kullandığınıza emin misiniz?
        2,5 km'lik volkanik yarık!
        2,5 km'lik volkanik yarık!

        Benzer Haberler

        Ahlatlı öğrenciler, TÜBİTAK proje yarışmasında Türkiye üçüncüsü oldu
        Ahlatlı öğrenciler, TÜBİTAK proje yarışmasında Türkiye üçüncüsü oldu
        Bitlis'te çiftçilerin çeltik ekim mesaisi sürüyor
        Bitlis'te çiftçilerin çeltik ekim mesaisi sürüyor
        Bitlis'te kuduz nedeniyle ölen çocuğun yakınları sahipsiz köpeklerin toplat...
        Bitlis'te kuduz nedeniyle ölen çocuğun yakınları sahipsiz köpeklerin toplat...
        BİTLİS 'te dededen kalma yöntemlerle imece usulü çeltik ekimi (VİDEO EKLEND...
        BİTLİS 'te dededen kalma yöntemlerle imece usulü çeltik ekimi (VİDEO EKLEND...
        Bitlis'te dededen kalma yöntemlerle imece usulü çeltik ekimi
        Bitlis'te dededen kalma yöntemlerle imece usulü çeltik ekimi
        Bitlis'te 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        Bitlis'te 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı