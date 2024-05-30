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        Tatvan'da "Turizm Haftası" programı düzenlendi

        Tatvan ilçesindeki Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Turizm Haftası" dolayısıyla programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 17:05 Güncelleme: 30.05.2024 - 17:05
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        Tatvan'da "Turizm Haftası" programı düzenlendi
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        Tatvan ilçesindeki Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Turizm Haftası" dolayısıyla programı düzenledi.

        Okul bahçesinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Okul Müdürü İlhan Kara, yaptığı konuşmada, öğrencilerin mesleki ve teknik yönden kendilerini geliştirdiğini, turizm alanında da güzel çalışmalar yaptığını söyledi.

        Turizm Haftası programı ve yıl sonu etkinliği düzenlediklerini belirten Kara, "Etkinlik kapsamında denizcilik ve edebiyat bölümümüzün sokağını açtık. Ayrıca, aşçı öğrencilerimizin hünerleri sergilendi. Program sonunda öğrencilerimize mezuniyet etkinliği de yapılacak. Başarılı öğrencilerimizi ödüllendiriyoruz." dedi.

        Yemek ikramının ardından okulun bando takımı öğrencileri gösteri sundu.

        Okuldan mezun olan öğrencilere belgelerinin verildiği program, yarışmalarda başarılı olan öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

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