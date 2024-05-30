Bitlis Belediyesi mezarlıklarda temizlik çalışması yaptı
Bitlis Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri, mezarlıklarda bakım ve çevre temizliği yaptı.
Bitlis Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri, mezarlıklarda bakım ve çevre temizliği yaptı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların kabir ziyaretlerini daha rahat yapmalarının sağlanması amacıyla çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda mezarlıklardaki yabani otları biçen, çöpleri toplayan ekipler, ağaçları budadı, bakım çalışması yaptı.
Ekipler, Kurban Bayramı'na kadar kentteki tüm mezarlıklarda çalışma yapmayı hedefliyor.
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