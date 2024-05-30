Bitlis Belediyesi mezarlıklarda temizlik çalışması yaptı

Ekipler, Kurban Bayramı'na kadar kentteki tüm mezarlıklarda çalışma yapmayı hedefliyor.

Bu kapsamda mezarlıklardaki yabani otları biçen, çöpleri toplayan ekipler, ağaçları budadı, bakım çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların kabir ziyaretlerini daha rahat yapmalarının sağlanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Bitlis Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri, mezarlıklarda bakım ve çevre temizliği yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.