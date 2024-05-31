Ahlat Belediye Başkanı Gülmez, TÜBİTAK yarışmasında derece alan öğrencileri kabul etti

Gülmez, öğrencilerin elde ettiği başarıyla gururlandıklarını ifade etti.

Öğrenci ve öğretmenlerle sohbet eden Gülmez, projeleri hakkında bilgiler aldı.

TÜBİTAK'ın Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Türkiye üçüncüsü olan Ergezen Ortaokulu ile teşvik ödülü alan Selçuklu Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenler, Belediye Başkanı Gülmez'i ziyaret etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.