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        Ahlat Belediye Başkanı Gülmez, TÜBİTAK yarışmasında derece alan öğrencileri kabul etti

        Bitlis'in Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda derece alan öğrencileri makamında ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 17:09 Güncelleme: 31.05.2024 - 17:09
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        Ahlat Belediye Başkanı Gülmez, TÜBİTAK yarışmasında derece alan öğrencileri kabul etti
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        Bitlis'in Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda derece alan öğrencileri makamında ağırladı.

        TÜBİTAK'ın Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Türkiye üçüncüsü olan Ergezen Ortaokulu ile teşvik ödülü alan Selçuklu Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenler, Belediye Başkanı Gülmez'i ziyaret etti.

        Öğrenci ve öğretmenlerle sohbet eden Gülmez, projeleri hakkında bilgiler aldı.

        Gülmez, öğrencilerin elde ettiği başarıyla gururlandıklarını ifade etti.

        Ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdürü Rafet Akgün, Ergezen Ortaokulu Müdürü Mesut Adıyaman ile Ahlat Selçuklu Anadolu Lisesi Müdür Vekili Tayfur Göktaş katıldı.

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