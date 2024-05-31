Bitlis'te "Sigara Bırakma ve Akciğer Kanseri" konulu seminer düzenlendi

Sigara bırakma sürecinde kullanılabilecek yöntemler hakkında da bilgi veren Vural, sigarayı bırakmak isteyen personelin sağlık merkezlerine başvurması gerektiğini ifade etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Dr. Derya Vural tarafından belediye personeline verilen seminerde, sigaranın zararları, akciğer kanseri ve sigara bırakma yöntemleri konular anlatıldı.

Bitlis Belediyesi tarafından "Sigara Bırakma ve Akciğer Kanseri" konulu seminer düzenlendi.

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