Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Nemrut Kalderası doğaseverleri ağırlamaya başladı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölünün yer aldığı Nemrut Kalderası, havanın ısınmasıyla yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 12:13 Güncelleme: 01.06.2024 - 12:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nemrut Kalderası doğaseverleri ağırlamaya başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölünün yer aldığı Nemrut Kalderası, havanın ısınmasıyla yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlıyor.

        Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Kalderası, seyrine doyum olmayan manzarasıyla yılın her döneminde doğaseverleri cezbediyor.

        Kışın etkili olan kar nedeniyle uzun süre yolu kapalı kalan Nemrut Krater Gölü'nü görmek isteyenler, havanın ısınması ve yolun açılmasıyla bölgeye gelerek eşsiz güzelliği görme imkanı buluyor.

        Doğası, buz mağarası, buhar bacası, zengin bitki ve biyoçeşitliliğiyle öne çıkan kalderaya gelenler, doğayla iç içe zaman geçiriyor, manzayarı fotoğraflıyor.

        Arkadaşlarıyla Diyarbakır'ın Silvan ilçesinden gelen Ahmet Karaaslan, merak ettiği için Bitlis'e geldiğini ve tarihi mekanları gezdiğini söyledi.

        Arkadaşlarının tavsiyesi üzerine Nemrut Krater Gölü'nü de görmek istediğini anlatan Karaaslan, şöyle konuştu:

        "Türkiye'deki insanlar çok bilmese de birçok ülkeden insanlar gelip buraları geziyor. Çok güzel, seyrine doyum olmayan bir manzara. İnsan bakınca hayretler içinde kalıyor. Herkese tavsiye ederim. Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerimizin güzel tarihi mekanlarını herkesin gezmesi gerekiyor."

        Tur kapsamında Antalya'nın Alanya ilçesinden gelen turizmci Nimet Saçlı ise Nemrut'un muhteşem bir yer olduğunu belirtti.

        Herkese burayı görmesi tavsiyesinde bulunan Saçlı, "Doğasına, yeşilliğine, güzelliklerine bayıldım. Bence buraya gelmemek büyük kayıp. Türkiye'nin her yerini görmemiz lazım. Dostlarım bir an önce buraya gelsinler." dedi.

        İstanbul'dan gelen Ergün Erdoğan da Nemrut'un düşündüğünden de güzel bir yer olduğunu iafede ederek, "Krater gölünün bu kadar geniş bir alana yayılması çok etkileyici. Etraf yemyeşil ve ormanı var. Kalderanın rengi müthiş. Her şey çok güzel. Burayı korumak ve çevre kirliliği konusunda halkı bilinçlendirmek gerekiyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        LGS'ye 1 gün kala artan sınav kaygısıyla baş etme önerileri
        LGS'ye 1 gün kala artan sınav kaygısıyla baş etme önerileri
        Milli Takım'da Enes Ünal şoku!
        Milli Takım'da Enes Ünal şoku!
        Polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti!
        Polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti!
        Mourinho KAP'a bildirildi!
        Mourinho KAP'a bildirildi!
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu!
        Özür dilemeli parti
        Özür dilemeli parti
        "Bekleyişimiz 20 saati bulacak" TIR konvoyu 24 km'yi buldu!
        "Bekleyişimiz 20 saati bulacak" TIR konvoyu 24 km'yi buldu!
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Evlendiler
        Evlendiler
        TV'de üvey kızlarını arıyordu! İstismardan lince uğradı!
        TV'de üvey kızlarını arıyordu! İstismardan lince uğradı!
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Razvan olumsuz bitti!
        Razvan olumsuz bitti!
        Hırsız hırsız olalı böyle övgü almadı!
        Hırsız hırsız olalı böyle övgü almadı!
        Hangi takımın ne kadar geliri, ne kadar borcu var?
        Hangi takımın ne kadar geliri, ne kadar borcu var?
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Orhan Pamuk Habertürk'e anlattı
        Orhan Pamuk Habertürk'e anlattı
        Uçurumun kıyısındaki kızlar
        Uçurumun kıyısındaki kızlar

        Benzer Haberler

        Bitlis'te "Sigara Bırakma ve Akciğer Kanseri" konulu seminer düzenlendi
        Bitlis'te "Sigara Bırakma ve Akciğer Kanseri" konulu seminer düzenlendi
        Ahlat Belediye Başkanı Gülmez, TÜBİTAK yarışmasında derece alan öğrencileri...
        Ahlat Belediye Başkanı Gülmez, TÜBİTAK yarışmasında derece alan öğrencileri...
        Bitlis Belediyesi mezarlıklarda temizlik çalışması yaptı
        Bitlis Belediyesi mezarlıklarda temizlik çalışması yaptı
        Tatvan'da "Turizm Haftası" programı düzenlendi
        Tatvan'da "Turizm Haftası" programı düzenlendi
        Bitlis'te projelere katkı sağlayan akademisyenlere teşekkür belgesi verildi
        Bitlis'te projelere katkı sağlayan akademisyenlere teşekkür belgesi verildi
        Ahlatlı öğrenciler, TÜBİTAK proje yarışmasında Türkiye üçüncüsü oldu
        Ahlatlı öğrenciler, TÜBİTAK proje yarışmasında Türkiye üçüncüsü oldu