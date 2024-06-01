Göçerlerin yaylalara yolculuğu devam ediyor

Sezgin, "Kimi yaylacılar hayvanlarıyla yürüyerek yaylaya giderken, bazı aileler de araçlarla yaylaya ulaşıyor. Yılın bir kaç ayını burada geçirip, havalar soğuyunca yeniden memlekete döneceğiz." dedi.

Göçerlerden Şahin Sezgin, Mardin'den başlayıp, Erzurum'da son bulacak olan yayla yolculuklarının devam ettiğini söyledi.

Yaz boyunca yaylalarda konaklayan besiciler, hayvanlardan elde ettikleri sütten yaptıkları yoğurt, tereyağı ve peyniri satarak ailelerini geçindiriyorlar.

Güneydoğu illerindeki besiciler, havanın ısınmaya başlamasıyla, hayvanlarını daha iyi beslemek için yaylaların yolunu tutuyor.

Kışın havanın sıcak olduğu illere giden göçerlerin, yaz mevsimini geçirecekleri illere yolculuğu devam ediyor.

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