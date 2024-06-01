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        Göçerlerin yaylalara yolculuğu devam ediyor

        Kışın havanın sıcak olduğu illere giden göçerlerin, yaz mevsimini geçirecekleri illere yolculuğu devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 12:27 Güncelleme: 01.06.2024 - 12:27
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        Göçerlerin yaylalara yolculuğu devam ediyor
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        Kışın havanın sıcak olduğu illere giden göçerlerin, yaz mevsimini geçirecekleri illere yolculuğu devam ediyor.

        Güneydoğu illerindeki besiciler, havanın ısınmaya başlamasıyla, hayvanlarını daha iyi beslemek için yaylaların yolunu tutuyor.

        Yaz boyunca yaylalarda konaklayan besiciler, hayvanlardan elde ettikleri sütten yaptıkları yoğurt, tereyağı ve peyniri satarak ailelerini geçindiriyorlar.

        Göçerlerden Şahin Sezgin, Mardin'den başlayıp, Erzurum'da son bulacak olan yayla yolculuklarının devam ettiğini söyledi.

        Sezgin, "Kimi yaylacılar hayvanlarıyla yürüyerek yaylaya giderken, bazı aileler de araçlarla yaylaya ulaşıyor. Yılın bir kaç ayını burada geçirip, havalar soğuyunca yeniden memlekete döneceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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