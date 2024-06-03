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        Bitlis'te kadınlara "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında eğitim verildi

        Bitlis'te kadın usta öğretici ve kursiyerlere "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 17:09 Güncelleme: 03.06.2024 - 17:09
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        Bitlis'te kadınlara "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında eğitim verildi
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        Bitlis'te kadın usta öğretici ve kursiyerlere "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında eğitim verildi.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin faaliyetleri kapsamında Toplum Destek Merkezindeki usta öğretici ve kursiyerlere uyuşturucuyla mücadele konusunda sunum yapıldı.

        Sunumda katılımcılara madde bağımlılığı süreci ve zararları, uyuşturucu ile mücadele aplikasyonu gibi konularda bilgi verildi, broşür dağıtıldı.

        Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, madde bağımlılığının toplumu tehdit eden önemli bir sorun olduğunu söyledi.

        Bu tür etkinliklerin sık sık yapılması gerektiğini belirten Tanğlay, "Vatandaşlarımızı bilinçlendirmek hepimizin sorumluluğudur. Toplum sağlığını korumak için her türlü desteği vereceğiz. Programın düzenlemesinde emeği geçen İl Emniyet Müdürümüz ile polislerimize teşekkür ederim." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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