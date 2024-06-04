Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Berber ve güzellik uzmanları Tatvan'da buluştu

        Türkiye'nin farklı illerinden ve İran'dan gelen berber, kuaför ve güzellik uzmanları, Bitlis'in Tatvan ilçesinde buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 20:01 Güncelleme: 04.06.2024 - 20:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Berber ve güzellik uzmanları Tatvan'da buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'nin farklı illerinden ve İran'dan gelen berber, kuaför ve güzellik uzmanları, Bitlis'in Tatvan ilçesinde buluştu.

        Fuar Kongre Merkezinde düzenlenen programa katılan berber, kuaför ve güzellik uzmanları, saç kesimi, renklendirme, topuz, türban, gelinlik, kalıcı makyaj ve cilt bakımı yaptı.

        Kuaför ve güzellik uzmanı Lidya Yalçın, gazetecilere, meslektaşları Ramazan Çulha, Bora Öner ve Onur Aydemir ile programı düzenlediklerini söyledi.

        Meslektaşlarını Tatvan'da buluşturduklarını ifade eden Yalçın, şunları. kaydetti:

        "Buraya gelmemizin nedeni, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki güzelliklerin tanıtımına katkıda bulunmak. Bu tür etkinlikler Antalya veya İstanbul gibi batı illerinde yapılıyor. Doğu illerinde de yapılması taraftarıyız. Programımıza İran ve ülkemizdeki farklı illerden, 120 meslektaşımız katıldı. Program kapsamında erkek ve kadın saç kesimi, renklendirme, tesettür, topuz ve makyaj çalışmaları yapıldı. Makyaj yaptıran ve gelinlik giyen mankenlerimiz program sonrası güzel bir defile gerçekleştirdi."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Hakkari Belediye Başkanı görevden alındı"
        "Hakkari Belediye Başkanı görevden alındı"
        Sucu dükkanındaki istismar dehşetinde karar!
        Sucu dükkanındaki istismar dehşetinde karar!
        'Öldü' dendi, cenaze işlemlerinde yaşadığı fark edildi
        'Öldü' dendi, cenaze işlemlerinde yaşadığı fark edildi
        AYM'den önemli KHK iptalleri
        AYM'den önemli KHK iptalleri
        "Geçiş döneminin sonuna gelmiş bulunuyoruz"
        "Geçiş döneminin sonuna gelmiş bulunuyoruz"
        Bursa, Antalya, Muğla ve Adana'da orman yangınları
        Bursa, Antalya, Muğla ve Adana'da orman yangınları
        Davada yeni gelişme
        Davada yeni gelişme
        21 yaşındaki Nazlı balayında can vermişti! Ön otopsi raporu çıktı!
        21 yaşındaki Nazlı balayında can vermişti! Ön otopsi raporu çıktı!
        Katy Perry'den balkonda bikini şov
        Katy Perry'den balkonda bikini şov
        Mourinho'nun dikkat çeken transferleri
        Mourinho'nun dikkat çeken transferleri
        Sarı kantaron yağının bu faydalarına şaşıracaksınız!
        Sarı kantaron yağının bu faydalarına şaşıracaksınız!
        Rusya'dan Türkiye ve BRICS açıklaması
        Rusya'dan Türkiye ve BRICS açıklaması
        Farklı kanserlerin vücuttaki 10 belirtisi!
        Farklı kanserlerin vücuttaki 10 belirtisi!
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Erden Timur görevi bıraktı!
        Erden Timur görevi bıraktı!
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Bu testle henüz tanı konmadan ve belirti görülmeden teşhis ve tedavinin yolu açılabilir
        Bu testle henüz tanı konmadan ve belirti görülmeden teşhis ve tedavinin yolu açılabilir
        Havayolları bir fincan kahve sınırını aşamıyor!
        Havayolları bir fincan kahve sınırını aşamıyor!

        Benzer Haberler

        Bitlis'te gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 10 gün süreyle yasakla...
        Bitlis'te gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 10 gün süreyle yasakla...
        Bitlis'te kadınlara "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında eğitim...
        Bitlis'te kadınlara "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında eğitim...
        Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda ziyaretçi sayısı 5 ayda 103 bini aştı
        Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda ziyaretçi sayısı 5 ayda 103 bini aştı
        Bitlis'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Bitlis'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Bitlis'te yüzlerce kişi Filistin için yürüdü, kalabalığa atlılar da destek...
        Bitlis'te yüzlerce kişi Filistin için yürüdü, kalabalığa atlılar da destek...
        Nemrut Krater Gölü, yeni sezonda ziyaretçilerini ağırlıyor
        Nemrut Krater Gölü, yeni sezonda ziyaretçilerini ağırlıyor