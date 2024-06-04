Berber ve güzellik uzmanları Tatvan'da buluştu

Türkiye'nin farklı illerinden ve İran'dan gelen berber, kuaför ve güzellik uzmanları, Bitlis'in Tatvan ilçesinde buluştu.

Fuar Kongre Merkezinde düzenlenen programa katılan berber, kuaför ve güzellik uzmanları, saç kesimi, renklendirme, topuz, türban, gelinlik, kalıcı makyaj ve cilt bakımı yaptı.

Kuaför ve güzellik uzmanı Lidya Yalçın, gazetecilere, meslektaşları Ramazan Çulha, Bora Öner ve Onur Aydemir ile programı düzenlediklerini söyledi.

Meslektaşlarını Tatvan'da buluşturduklarını ifade eden Yalçın, şunları. kaydetti: