Berber ve güzellik uzmanları Tatvan'da buluştu
Türkiye'nin farklı illerinden ve İran'dan gelen berber, kuaför ve güzellik uzmanları, Bitlis'in Tatvan ilçesinde buluştu.
Türkiye'nin farklı illerinden ve İran'dan gelen berber, kuaför ve güzellik uzmanları, Bitlis'in Tatvan ilçesinde buluştu.
Fuar Kongre Merkezinde düzenlenen programa katılan berber, kuaför ve güzellik uzmanları, saç kesimi, renklendirme, topuz, türban, gelinlik, kalıcı makyaj ve cilt bakımı yaptı.
Kuaför ve güzellik uzmanı Lidya Yalçın, gazetecilere, meslektaşları Ramazan Çulha, Bora Öner ve Onur Aydemir ile programı düzenlediklerini söyledi.
Meslektaşlarını Tatvan'da buluşturduklarını ifade eden Yalçın, şunları. kaydetti:
"Buraya gelmemizin nedeni, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki güzelliklerin tanıtımına katkıda bulunmak. Bu tür etkinlikler Antalya veya İstanbul gibi batı illerinde yapılıyor. Doğu illerinde de yapılması taraftarıyız. Programımıza İran ve ülkemizdeki farklı illerden, 120 meslektaşımız katıldı. Program kapsamında erkek ve kadın saç kesimi, renklendirme, tesettür, topuz ve makyaj çalışmaları yapıldı. Makyaj yaptıran ve gelinlik giyen mankenlerimiz program sonrası güzel bir defile gerçekleştirdi."
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