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        Tatvan Belediye Başkanı Erol hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını makam odasından indiren Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 16:42 Güncelleme: 06.06.2024 - 16:42
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        Tatvan Belediye Başkanı Erol hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını makam odasından indiren Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı.

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde DEM Parti'den belediye başkanı seçilen Mümin Erol'un mazbatasını alarak göreve başladığı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını makam odasından indirdiği anlara ilişkin görüntüler, dün sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yayınlandı.

        Bunun üzerine Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı, Erol hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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