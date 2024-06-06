Ahlat'ta yıl sonu sergisi açıldı

Açılışa, Ahlat Belediye Başkan Vekili Ramazan Ergezen, Cumhuriyet Savcısı Bayram Dedeoğlu, hakimler Tuğba Yılmaz ile Alperen İşleyen, Ahlat Meslek Yüksekokulu Müdürü Harun Koçak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rafet Akgün, kurum amirleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Kursiyerlerin yıl boyunca yaptığı birbirinden güzel ürünlerin 3 gün boyunca sergileneceğini söyleyen Yavuz, emeği geçenlere teşekkür etti.

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