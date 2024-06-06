Güroymak'ta yıl sonu sergisi düzenlendi

Serginin açılışını yapan Kaymakam Mehmet Zahid Uzun, kurslarda yapılan halı, tablo, nakış işleri, örgü modelleri ve süs eşyaları gibi ürünleri inceledi.

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