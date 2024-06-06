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        Bitlis Eren Üniversitesi'nde 2 bin 390 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı

        Bitlis Eren Üniversitesi'nden (BEÜ) mezun olan 2 bin 390 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 19:38 Güncelleme: 06.06.2024 - 19:38
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        Bitlis Eren Üniversitesi'nde 2 bin 390 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı
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        Bitlis Eren Üniversitesi'nden (BEÜ) mezun olan 2 bin 390 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

        BEÜ stadyumunda öğrencilerin kortej yürüyüşü, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Vali Erol Karaömeroğlu, mezun olan öğrencilere bundan sonraki yaşamlarında başarı diledi.

        Öğrencilerden herkesi aynı sevgi ve insani duygularla kucaklamalarını isteyen Karaömeroğlu, "Ülkemizin gelişmesine, kalkınmasına, değişmesine ve medeniyet hedeflerine kararlı adımlarla ulaşmasına katkı sağlayacaksınız. Bu ülkenin sizden çok fazla beklentisi olduğunu unutmamalısınız. Sizlere güvenimiz tamdır." dedi.

        Eren Holding'in destekleriyle kurulan ve büyüyen BEÜ'nün, genç bir üniversite olmasına rağmen akademik ve bilime katkı sağlayacak onlarca çalışmayla kendini ispat ettiğini belirten Karaömeroğlu, üniversitenin, gelişimini sürdüren, bilgi üreten önemli bir eğitim yuvası haline geldiğini vurguladı.

        Dünyada büyük bir değişim ve dönüşüm sürecinin yaşandığını dile getiren Karaömeroğlu, "Bu süreçten geri kalmamız düşünülemez. Kendimize güvenmeliyiz. Bu ülkenin ve aziz milletin önemli hayalleri ve hedefleri var. Onun için çok çalışmak zorundayız. Üniversiteden mezun olacak siz gençlerin de bu bilinçle hareket edeceğinden şüphemiz yoktur." diye konuştu.

        BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise Filistin'de yaşanan soykırımı kınayarak, katliamların sona ermesini diledi.

        BEÜ'nün kurulduğu günden bu yana 24 bini aşkın mezun verdiğini, bu yıl da 2 bin 390 öğrenciyi mezun ettiklerini bildiren Elmastaş, "BESYO'da antrenörlük, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde ise iktisat ve işletme bölümleri bu yıl ilk defa öğrenci alacak. Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) ise kaynak ve giyim teknolojisi programları açıldı. Bu yıl turizm fakültesini kurmayı planlıyoruz. Üniversitemize tıp fakültesini kazandırmak da en büyük hedefimizdir." ifadelerini kullandı.

        Elmastaş, mezun olan öğrencilerden, aldıkları diplomalarla yetinmeyerek sürekli kendilerini geliştirmelerini ve karşılarına çıkan fırsatları değerlendirmelerini istedi.

        Öğrencilerin kep atması ve konserle son bulan programa, Bitlis Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Belediye Başkan Vekili Çiğdem Ula, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, üniversitenin akademik ve idari personeli, kurum amirleri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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