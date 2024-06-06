Bitlis Eren Üniversitesi'nde 2 bin 390 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı

Bitlis Eren Üniversitesi'nden (BEÜ) mezun olan 2 bin 390 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

BEÜ stadyumunda öğrencilerin kortej yürüyüşü, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Vali Erol Karaömeroğlu, mezun olan öğrencilere bundan sonraki yaşamlarında başarı diledi.

Öğrencilerden herkesi aynı sevgi ve insani duygularla kucaklamalarını isteyen Karaömeroğlu, "Ülkemizin gelişmesine, kalkınmasına, değişmesine ve medeniyet hedeflerine kararlı adımlarla ulaşmasına katkı sağlayacaksınız. Bu ülkenin sizden çok fazla beklentisi olduğunu unutmamalısınız. Sizlere güvenimiz tamdır." dedi.

Eren Holding'in destekleriyle kurulan ve büyüyen BEÜ'nün, genç bir üniversite olmasına rağmen akademik ve bilime katkı sağlayacak onlarca çalışmayla kendini ispat ettiğini belirten Karaömeroğlu, üniversitenin, gelişimini sürdüren, bilgi üreten önemli bir eğitim yuvası haline geldiğini vurguladı.

Dünyada büyük bir değişim ve dönüşüm sürecinin yaşandığını dile getiren Karaömeroğlu, "Bu süreçten geri kalmamız düşünülemez. Kendimize güvenmeliyiz. Bu ülkenin ve aziz milletin önemli hayalleri ve hedefleri var. Onun için çok çalışmak zorundayız. Üniversiteden mezun olacak siz gençlerin de bu bilinçle hareket edeceğinden şüphemiz yoktur." diye konuştu.