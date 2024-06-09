Bitlis'te otobüs ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Kazada, otobüs şoförü ile bir yolcu hayatını kaybetti, 4'ü ağır 30 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma, polis, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bitlis-Van kara yolunun Kuskunkıran Tüneli yakınlarında, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen, Vangölü Turizm firmasına ait yolcu otobüsü ile tır çarpıştı.

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