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        Bitlis'te otobüs ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

        Bitlis'te otobüs ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 10:02 Güncelleme: 09.06.2024 - 10:02
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        Bitlis'te otobüs ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
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        Bitlis'te otobüs ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.

        Bitlis-Van kara yolunun Kuskunkıran Tüneli yakınlarında, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen, Vangölü Turizm firmasına ait yolcu otobüsü ile tır çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma, polis, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otobüs şoförü ile bir yolcu hayatını kaybetti, 4'ü ağır 30 kişi yaralandı.

        Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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