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        Bitlis'te tarım aracının devrilmesi sonucu 8 çocuk yaralandı

        Bitlis'te "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 8 çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 15:14 Güncelleme: 09.06.2024 - 15:14
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        Bitlis'te tarım aracının devrilmesi sonucu 8 çocuk yaralandı
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        Bitlis'te "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 8 çocuk yaralandı.

        Yolalan beldesinde yokuştan inerken kontrolden çıkan tarım aracı devrildi.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan yaşları 15-16 arasında değişen 8 çocuk, Hizan ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.

        Tatvan ilçesinde de Mehmet Tirel'in kullandığı 15 DN 996 plakalı otomobil, refüjdeki direğe çarptı.

        Kazada sürücü hafif yaralandı, araçta ise hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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