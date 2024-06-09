Bitlis'te tarım aracının devrilmesi sonucu 8 çocuk yaralandı
Bitlis'te "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 8 çocuk yaralandı.
Bitlis'te "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 8 çocuk yaralandı.
Yolalan beldesinde yokuştan inerken kontrolden çıkan tarım aracı devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan yaşları 15-16 arasında değişen 8 çocuk, Hizan ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.
Tatvan ilçesinde de Mehmet Tirel'in kullandığı 15 DN 996 plakalı otomobil, refüjdeki direğe çarptı.
Kazada sürücü hafif yaralandı, araçta ise hasar oluştu.
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