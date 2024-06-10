Adilcevaz'da haşere ve sineklere karşı dronla ilaçlama çalışması yapıldı

Bitlis'in Adilcevaz Belediyesi ekipleri, su birikintileri, gölet, bataklık ve sazlık alanlarda haşere ve sineklere karşı dronla ilaçlama yaptı.

Belediyeden yapılan bilgilendirmeye göre, ilçede larva ve sineklerin yoğun olduğu alanlarda ilaçlama çalışması başlattı.

Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, yürüttükleri çalışmayla ilçedeki sinek ve haşere sorununa çözüm üretmeyi amaçladıklarını söyledi.

İlçenin Van Gölü kıyısında bulunması nedeniyle su birikintileri, bataklık ve sazlık alanların fazla olduğunu belirten Akbaba, şunları kaydetti: