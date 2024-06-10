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        Adilcevaz'da haşere ve sineklere karşı dronla ilaçlama çalışması yapıldı

        Bitlis'in Adilcevaz Belediyesi ekipleri, su birikintileri, gölet, bataklık ve sazlık alanlarda haşere ve sineklere karşı dronla ilaçlama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 13:06 Güncelleme: 10.06.2024 - 13:06
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        Adilcevaz'da haşere ve sineklere karşı dronla ilaçlama çalışması yapıldı
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        Bitlis'in Adilcevaz Belediyesi ekipleri, su birikintileri, gölet, bataklık ve sazlık alanlarda haşere ve sineklere karşı dronla ilaçlama yaptı.

        Belediyeden yapılan bilgilendirmeye göre, ilçede larva ve sineklerin yoğun olduğu alanlarda ilaçlama çalışması başlattı.

        Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, yürüttükleri çalışmayla ilçedeki sinek ve haşere sorununa çözüm üretmeyi amaçladıklarını söyledi.

        İlçenin Van Gölü kıyısında bulunması nedeniyle su birikintileri, bataklık ve sazlık alanların fazla olduğunu belirten Akbaba, şunları kaydetti:

        "Bu nedenle halkımızın yaz dönemini daha rahat geçirmelerini sağlamak için belediye olarak sivrisinek ve haşerelerle mücadele etmek durumundayız. Bu kapsamda motorize ilaçlamanın yanı sıra ilçemizde ilk defa zirai dronla ilaçlama tekniğini kullandık. Bunu yaparken de hem çevredeki diğer canlılara zarar vermemiş olacağız hem de zamandan ve akaryakıttan tasarruf etmiş olacağız. Denemeleri başarıyla yaptık. Ulaşamadığımız noktalarda dronla ilaçlama çalışması yapacağız."

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