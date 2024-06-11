Bitlis'te yıl sonu sergisi açıldı

Bitlis Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla yıl sonu sergisi düzenledi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bahçesinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan serginin açılışında konuşan Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Türkiye'nin gelişmiş ülkeler arasında yer alması için halk eğitimine önem verilmesi gerektiğini söyledi.

Teknoloji, ekonomi, sosyal ve siyasi alanlarda hızlı değişimlerin yaşandığını belirten Karaömeroğlu, "Türkiye de bu gelişmelere paralel olarak hızla bir kalkınma ve sanayileşme sürecine girmektedir. Bu süreçte yetişkinlerin eğitimine gereken önemi vermek çok önemlidir. Ülkemizde yetişkin eğitiminin artırılması için halk eğitimi kapsamında yapılan veya yapılacak çalışmalar halkın ilgisini çekecek ve onların kültürel, toplumsal ve ekonomik açıdan gelişimlerini sağlayacak şekilde düzenlenerek ülke kalkınmasına katkı sağlanmalıdır." diye konuştu.