Adilcevaz'da yıl sonu sergisi açıldı

Kaymakam Demir, açılışını yaptığı sergiyi gezerek kursiyerlerin yaptığı ürünleri inceledi, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Aile Destek Merkezi Koordinatörü Tuğba Demir de düzenledikleri etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Kursiyerleri birçok kente geziye götürdüklerini anlatan Yılmaz, "Kreş eğitimiyle çocuklarımızı ağırladık. Kurslarımızı açtık. Yıl boyunca kurslarımıza destek olan Bakanlığımıza ve Kaymakamımız İsmail Demir'e teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İlçe girişindeki parkta düzenlenen serginin açılışında konuşan Kaymakam İsmail Demir, her zaman kursiyerlerin yanında olacaklarını ve destek sunacaklarını söyledi.

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