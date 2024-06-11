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        Adilcevaz'da yıl sonu sergisi açıldı

        Adilcevaz Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerlerince düzenlenen yıl sonu sergisi ilgi gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 15:54 Güncelleme: 11.06.2024 - 15:54
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        Adilcevaz'da yıl sonu sergisi açıldı
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        Adilcevaz Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerlerince düzenlenen yıl sonu sergisi ilgi gördü.

        İlçe girişindeki parkta düzenlenen serginin açılışında konuşan Kaymakam İsmail Demir, her zaman kursiyerlerin yanında olacaklarını ve destek sunacaklarını söyledi.

        ADEM'in Kaymakamlık bünyesinde faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Demir, "400 kadınımızın eğitim ve destek gördüğü kurslarımıza emek veren hocalarımıza teşekkür ederim." dedi.

        ADEM Müdürü Müdürü Emre Yılmaz ise yıl boyunca açtıkları 19 kursa katılan 400 kursiyerle yıl sonu etkinliğini yaptıklarını belirtti.

        Kursiyerleri birçok kente geziye götürdüklerini anlatan Yılmaz, "Kreş eğitimiyle çocuklarımızı ağırladık. Kurslarımızı açtık. Yıl boyunca kurslarımıza destek olan Bakanlığımıza ve Kaymakamımız İsmail Demir'e teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Aile Destek Merkezi Koordinatörü Tuğba Demir de düzenledikleri etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

        Kaymakam Demir, açılışını yaptığı sergiyi gezerek kursiyerlerin yaptığı ürünleri inceledi, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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