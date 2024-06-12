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        Bitlis'teki kız futbol takımı Türkiye üçüncüsü oldu

        Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Tuğ Ortaokulu Kız Futbol Takımı, Burdur'da yapılan Küçükler Kız Futbol Turnuvası'nda Türkiye üçüncüsü oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 19:24 Güncelleme: 12.06.2024 - 19:24
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        Bitlis'teki kız futbol takımı Türkiye üçüncüsü oldu
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        Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Tuğ Ortaokulu Kız Futbol Takımı, Burdur'da yapılan Küçükler Kız Futbol Turnuvası'nda Türkiye üçüncüsü oldu.

        Burdur'da, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları kapsamında 6 Haziran'da Küçükler Erkek-Kız Türkiye Futbol Şampiyonası düzenlendi.

        Müsabakalarda rakiplerini yenerek üçüncü olan Tatvan Tuğ Ortaokulu Kız Futbol Takımı, okulda İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İzzet Oruk, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erkan Doymaz, okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve veliler tarafından karşılandı.

        Okul müdürü Nurettin Demir, gazetecilere, kent genelinde yapılan futbol turnuvasında birinci olan takımın, Siirt'teki bölge elemelerinde de Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazandığını söyledi.

        Takımın Elazığ'da düzenlenen müsabakalarda da başarı sağladığını belirten Demir, Burdur'da yapılan Türkiye finallerinde üçüncü olduklarını aktardı.

        Türkiye birincisi olmak için antrenmanlara devam ettiklerini belirten beden eğitimi öğretmeni İsmail Halidi ise "Öncelikle il birincisi ve ardından grup birincisi olduk. Bölgede başarı elde ettikten sonra Türkiye yarı finallerinde grup lideri olmayı başardık. Ülkemiz genelinde en iyi 8 takım arasında yapılan Türkiye finallerinde de üçüncülük elde ettik. Öğrencilerimle gurur duyuyorum ve desteği olanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Futbolculara başarılarından dolayı onur belgesi verildi.

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