Bitlis'te öğrencilerin 4 yılda hazırladığı eserler sergilendi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Benekli Köyü Ortaokulu öğrencileri, 4 yıl boyunca hazırladıkları eserleri sergiledi, velileri de yaptıkları yöresel yemekleri davetlilere ikram etti.

Okulun bahçesinde düzenlenen sergide 300 öğrenci tarafından hazırlanan eserler davetlilerin beğenisine sunuldu.

Sergiye katılan Kaymakam Remzi Demir, yapılan çalışmaları ve eserleri inceledi, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Öğrencilerin eserlerini tanıttığı sergide ayrıca köydeki kadınlar tarafından hazırlanan yöresel yemeklerin tanıtımı yapıldı ve davetlilere ikram edildi.

Görsel sanatlar öğretmeni Zeliha Kılıçoğlu, gazetecilere, serginin 4 yıllık emeğin eseri olduğunu söyledi. Sergide 300 öğrencinin çalışmalarını sergilediğini ifade eden Kılıçoğlu, şunları aktardı: "Eserler arasında bireysel ve grup çalışmaları yer alıyor. Sergimizi açarken köydeki vatandaşların da büyük desteği oldu. Burada aynı zamanda yöresel yemeklerin tanıtımını da yaptık. Kadınlar evlerinde hazırladıkları yemekleri getirip burada sergiledi ve ikram etti. Eserlerin hazırlanmasında ve serginin kurulmasında emeği olanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.