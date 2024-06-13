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        Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay, çalışmaları inceledi

        Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, merkezde devam eden alt yapı çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 13:31 Güncelleme: 13.06.2024 - 13:31
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        Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay, çalışmaları inceledi
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        Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, merkezde devam eden alt yapı çalışmalarını inceledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tanglay, Beşminare Mahallesi'nde imara açılan yeni yerleşim bölgelerindeki alt yapı ve El-Aman Hanı ile Yeni Otogar mevkilerinde başlatılan içme suyu hattı çalışmalarını kontrol etti, yetkililerden bilgi aldı.

        Şehrin gelişen ve büyüyen bölgelerinde altyapı çalışmalarını sürdürdüklerini ifade Tanglay, şöyle konuştu:

        "İçme suyu hattı çalışmaları, bölgedeki vatandaşların su ihtiyacını karşılamak ve yaşam kalitesini artırmak adına büyük önem taşıyor. Beşminare Mahallesi'nde imara açılan yeni yerleşim bölgelerinde yaklaşık 800 metrelik içme suyu hattı döşeme çalışmalarına başladık. Bitlis Belediye olarak, alt yapıdan üst yapıya, çevre düzenlemesinden sosyal projelere kadar her alanda hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Amacımız, Bitlis'i daha yaşanabilir ve modern bir şehir haline getirmektir."

        Çalışmaların tamamlanmasının ardından Beşminare Mahallesi sakinlerinin uzun yıllar sorunsuz bir içme suyu alt yapısına sahip olacağını belirten Tanğlay, belediye olarak vatandaşların ihtiyaçlarına en hızlı ve etkin şekilde cevap vermeye devam edeceklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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