Bitlis'te zabıta ekipleri unlu mamuller ve ekmek fırınlarını denetledi

Bitlis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, unlu mamuller ve ekmek fırınlarını denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamalara göre, ekipler, hijyen kurallarına uyum, gramaj kontrolü ve ürün kalitesi gibi konularda denetim yaptı.

Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay, denetimlerin hem işletmelerin hijyen standartlarını yükseltmesi hem de halkın güvenli gıdaya ulaşması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Tanğlay, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli gıda tüketmesi önceliğimizdir. Zabıta ekiplerimiz, bu amaç doğrultusunda düzenli ve titiz denetimlerine devam ediyor. Kurallara uymayan işletmelere gerekli yaptırımları uygulayacağız. Halkımızın içi rahat olsun, sağlıklı gıda tüketimini sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.