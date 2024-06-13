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        Bitlis'te 15 engelliye akülü araç teslimi yapıldı

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde ihtiyaç sahibi 15 engelliye düzenlenen törenle akülü araç teslimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 15:30 Güncelleme: 13.06.2024 - 15:30
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        Bitlis'te 15 engelliye akülü araç teslimi yapıldı
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        Bitlis'in Ahlat ilçesinde ihtiyaç sahibi 15 engelliye düzenlenen törenle akülü araç teslimi yapıldı.

        Ahlatlı Avukat Muaz Ergezen aracılığıyla Hollanda Sivaslılar Platformu tarafından finanse edilen, Ahlat Kaymakamlığı ve Ahlat Engelliler ile El Ele Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği işbirliğiyle temin edilen akülü araçlar, ilçede bulunan ihtiyaç sahibi engellilere dağıtıldı.

        Ahlat Özel İdaresi Şantiye Şefliği önünde düzenlenen programa katılan Kaymakam Batuhan Bingöl, engellilerle sohbet etti, taleplerini dinledi.

        Bingöl, araçların getirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek "Kapımız sizlere her zaman açık. İstediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Sosyal devlet ilkesi gereği elimizden geldiğince sizlerin ihtiyaçlarını yerine getirmeye çalışacağız. Güzel günlerde kazasız, belasız, huzur ve mutlulukla bu araçları kullanmayı Allah nasip etsin." diye konuştu.

        Engelli bireylerden Zeki Doğan ise "Bize akülü araç verdiler. Allah razı olsun. Allah devletimizi var etsin." dedi.

        Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan, kurum amirleri, engelli bireyler ve aileleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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