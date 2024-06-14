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        Bitlis'te 26 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde otomobilin bagajındaki valizde ve stepne yerine bırakılan çantada 26 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu, 40 bin lira ve 1,5 milyon liralık çek ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 13:40 Güncelleme: 14.06.2024 - 13:40
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        Bitlis'te 26 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde otomobilin bagajındaki valizde ve stepne yerine bırakılan çantada 26 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu, 40 bin lira ve 1,5 milyon liralık çek ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerince yapılan çalışmalarda, Bitlis güzergahını kullanarak batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı tespit edildi.

        Bu kapsamda dün, Van'dan gelerek öncü artçı şeklinde hareket ettikleri tespit edilen 2 araç, ilçe girişinde durduruldu.

        Yapılan aramalarda, bagajdaki valizde ve stepne yerine bırakılan çantada 26 parça halinde 26 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 40 bin lira ve 1,5 milyon liralık çek bulundu.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkındaki soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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