Tatvan'da öğrenciler karnelerini aldı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, ilçe genelindeki 119 okulda eğitim veren 1607 öğretmen ve eğitim gören 25 bin 346 öğrenciyle karne sevinci yaşadıklarını belirtti.

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