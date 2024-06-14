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        Tatvan'da öğrenciler karnelerini aldı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde 25 bin 346 öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 13:43 Güncelleme: 14.06.2024 - 13:43
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        Tatvan'da öğrenciler karnelerini aldı
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde 25 bin 346 öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi.

        Hidayet İlkokulunda düzenlenen törende Kaymakam Remzi Demir, öğrencileri tebrik etti onlara hediyeler verdi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, ilçe genelindeki 119 okulda eğitim veren 1607 öğretmen ve eğitim gören 25 bin 346 öğrenciyle karne sevinci yaşadıklarını belirtti.

        Karne dağıtımı sonrası öğrenciler fotoğraf çektirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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