Tatvan'da öğrenciler karnelerini aldı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde 25 bin 346 öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde 25 bin 346 öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi.
Hidayet İlkokulunda düzenlenen törende Kaymakam Remzi Demir, öğrencileri tebrik etti onlara hediyeler verdi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, ilçe genelindeki 119 okulda eğitim veren 1607 öğretmen ve eğitim gören 25 bin 346 öğrenciyle karne sevinci yaşadıklarını belirtti.
Karne dağıtımı sonrası öğrenciler fotoğraf çektirdi.
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