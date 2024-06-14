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        Bitlis'te attan düşerek kafa travması geçiren kadın ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

        Bitlis'in Hizan ilçesinde yaylada attan düşerek kafa travması geçiren kadın, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 17:10 Güncelleme: 14.06.2024 - 17:10
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        Bitlis'te attan düşerek kafa travması geçiren kadın ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
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        Bitlis'in Hizan ilçesinde yaylada attan düşerek kafa travması geçiren kadın, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

        AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, dün Hizan'ın Büyük Tepe Yaylası mevkisinde 52 yaşındaki Necibe Can'ın attan düşerek kafasını çarptığı ihbarı yapıldı.

        Bunun üzerine, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri, olay yerine sevk edildi.

        Yol olmadığı için 7 saat yürüyerek olay yerine ulaşan ekipler, Can'ı taşıyarak Bitlis merkeze bağlı Yolalan beldesine getirdi.

        Burada helikopter ambulansa alınan Can, Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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