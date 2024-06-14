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        Bitlis'te Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yol kontrol ve denetimlerine başlandı

        Bitlis merkez ve ilçelerinde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yol kontrol ve denetimleri artırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 18:27 Güncelleme: 14.06.2024 - 18:27
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        Bitlis'te Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yol kontrol ve denetimlerine başlandı
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        Bitlis merkez ve ilçelerinde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yol kontrol ve denetimleri artırıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içinde geçirmesi ve trafik kazaların önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.

        Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, 191 noktada seyir halinde, 190 noktada sabit, 16 noktada dron ve 35 noktada radarla kontrol ve denetimler yaptı.

        Sürücüleri emniyet kemeri, hız limitleri, trafik işaret ve levhalarına uymaları konusunda uyaran trafik personeli, bayram tatili süresince denetim ve kontrollerini sürdürecek.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede de Kurban Bayramı'nda, vatandaşların huzur ve güvenliği için ekiplerin görev başında olduğu bildirildi.

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