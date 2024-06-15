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        Ahlat'ta 220 yetim ve öksüz çocuğun bayram ihtiyacı karşılandı

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla 220 yetim ve öksüz çocuğa giyim yardımında bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 14:28 Güncelleme: 15.06.2024 - 14:28
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        Ahlat'ta 220 yetim ve öksüz çocuğun bayram ihtiyacı karşılandı
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        Bitlis'in Ahlat ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla 220 yetim ve öksüz çocuğa giyim yardımında bulunuldu.

        Avusturya Türk Erkekler Birliği tarafından toplanan yardımlarla ilçede bulunan yetim ve öksüz çocukların bayram ihtiyacının karşılanması için çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda yetim ve öksüz çocuklar ile ailelerinin bir mağaza bayram alışverişi yapmaları sağlandı.

        Avusturya Türk Erkekler Birliği Temsilcisi Ramazan Dağdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl yetim ve öksüz çocuklara yardım ettiklerini söyledi.

        Depremin etkilediği illerde de yardım çalışmaları yürüttüklerini anlatan Dağdemir, "Buradaki yetim ve öksüz çocuklarla ailelerine bayram neşesi olmak için geldik. Elimizden geldiğince en güzelini yapmaya çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki yılda da desteğimizi esirgemeyeceğiz. Kardeşlerimizin yanında olacağız." dedi.

        Avusturya'da öğretmenlik yapan Erdal Nergiz ise "Bu yıl Ahlat haricinde Artvin'in Yusufeli ilçesinde 72 yetim ve öksüz çocuğumuza giyim desteğinde bulunduk. Burada da 220 civarında çocuk var. Çocuklara ayrıca hediyeler veriyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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