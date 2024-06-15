Bitlis Valisi Karaömeroğlu, yol kontrol noktalarını ziyaret etti

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Kurban Bayramı öncesi Tatvan ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin yol kontrol noktalarını ziyaret etti, yapılan denetimler hakkında bilgi aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Karaömeroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla Küçüksu Jandarma Karakol Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğünün ait yol kontrol noktalarını ziyaret etti.

Güvenlik güçleriyle sohbet ederek çalışmalarında kolaylıklar dileyen Karaömeroğlu, daha sonra denetimlere refakat etti.

Durdurulan araçlardaki sürücülerin ile vatandaşların bayramını kutlayan Karaömeroğlu, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.