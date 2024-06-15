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        Bitlis Valisi Karaömeroğlu, yol kontrol noktalarını ziyaret etti

        Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Kurban Bayramı öncesi Tatvan ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin yol kontrol noktalarını ziyaret etti, yapılan denetimler hakkında bilgi aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 17:17 Güncelleme: 15.06.2024 - 17:17
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        Bitlis Valisi Karaömeroğlu, yol kontrol noktalarını ziyaret etti
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        Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Kurban Bayramı öncesi Tatvan ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin yol kontrol noktalarını ziyaret etti, yapılan denetimler hakkında bilgi aldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Karaömeroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla Küçüksu Jandarma Karakol Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğünün ait yol kontrol noktalarını ziyaret etti.

        Güvenlik güçleriyle sohbet ederek çalışmalarında kolaylıklar dileyen Karaömeroğlu, daha sonra denetimlere refakat etti.

        Durdurulan araçlardaki sürücülerin ile vatandaşların bayramını kutlayan Karaömeroğlu, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

        Karaömeroğlu, sürücülere ve yolculara, "Yolun Sonu Bayram Olsun" farkındalık kampanyası kapsamında hazırlanan broşürlerden dağıttı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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