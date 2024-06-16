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        Bitlis'te bayramlaşma programı düzenlendi

        Bitlis Valiliği tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 18:19 Güncelleme: 16.06.2024 - 18:19
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        Bitlis'te bayramlaşma programı düzenlendi
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        Bitlis Valiliği tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.

        Valilik sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Bitlis Polisevi'nde gerçekleştirilen programda Vali Erol Karaömeroğlu, protokol üyeleriyle bayramlaştı.

        Karaömeroğlu, insanları birbirine yakınlaştıran bayram günlerinin toplumda umut, sevgi, birlik ve beraberliği pekiştirdiğine vurgu yaptı.

        Programa, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca, Adalet Komisyonu Başkanı Cihat Ateş ve kurum amirleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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