Bitlis'te bayramlaşma programı düzenlendi

Karaömeroğlu, insanları birbirine yakınlaştıran bayram günlerinin toplumda umut, sevgi, birlik ve beraberliği pekiştirdiğine vurgu yaptı.

Valilik sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Bitlis Polisevi'nde gerçekleştirilen programda Vali Erol Karaömeroğlu, protokol üyeleriyle bayramlaştı.

Bitlis Valiliği tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.

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