Bitlis'te bayramlaşma programı düzenlendi
Bitlis Valiliği tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.
Bitlis Valiliği tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.
Valilik sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Bitlis Polisevi'nde gerçekleştirilen programda Vali Erol Karaömeroğlu, protokol üyeleriyle bayramlaştı.
Karaömeroğlu, insanları birbirine yakınlaştıran bayram günlerinin toplumda umut, sevgi, birlik ve beraberliği pekiştirdiğine vurgu yaptı.
Programa, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca, Adalet Komisyonu Başkanı Cihat Ateş ve kurum amirleri katıldı.
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