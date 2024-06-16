Hizan'da bayramlaşma programı düzenlendi

Bitlis'in Hizan Kaymakamlığı tarafından bayramlaşma programı düzenlendi.

Öğretmenevinde gerçekleştirilen programa katılan Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, kurum amirleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret eden Özçelik, İlçe Devlet Hastanesindeki personelin de bayramını kutladı.

İnsanları günlük kaygı ve sıkıntılardan uzaklaştırarak birbirine yakınlaştıran bayram günlerinin toplumda umut, sevgi, birlik ve beraberliği pekiştirdiğini belirten Çelik, şöyle konuştu: