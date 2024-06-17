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        Bitlis'te sıkıştığı ot biçme makinesinde ön ayakları kopan kedi ameliyat edildi

        Bitlis'in Mutki ilçesinde bir köyde ot biçme makinesine sıkışarak ön ayakları kopan kedi, Tatvan ilçesinde ameliyata alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 09:30 Güncelleme: 17.06.2024 - 09:30
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        Bitlis'te sıkıştığı ot biçme makinesinde ön ayakları kopan kedi ameliyat edildi
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        Bitlis'in Mutki ilçesinde bir köyde ot biçme makinesine sıkışarak ön ayakları kopan kedi, Tatvan ilçesinde ameliyata alındı.

        Boğazönü köyünde ot biçme aracına kedinin girdiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Bitlis ve Tatvan belediyesi ekipleri bölgeye giderek yaralı kediyi aldı.

        Ön patilerinin koptuğu fark edilen kedi, Tatvan Belediyesi Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ameliyata alındı.

        Ameliyat sonrası açıklama yapan Gönüllü Veteriner Hekimler ve Teknikerler Derneği Başkanı Ömer Selçin, akşam saatlerinde Boğazönü köyünden gelen ihbar üzerine ekiplerin bölgeye gittiğini söyledi.

        Bitlis ve Tatvan belediyeleri ekiplerince yaralı kedinin köyden alınarak Tatvan'a getirildiğini ifade eden Selçin, şunları kaydetti:

        "Bize teslim edilen yaralı kediye ilk müdahaleyi yaparak Tatvan Belediyesi Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ameliyata aldık. Ön iki patisi kopmuş durumdaki kedinin sol ön ayağının tamamını almak durumunda kaldık. Sağ ön ayağın tedavisini yaptık ama ileriki süreçte proteze ihtiyaç olacak. Tedavisi bittiğinde bu kedimizin sokakta yaşaması mümkün olmayacak. Şu an hayati tehlikesi yok."

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