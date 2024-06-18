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        Bitlis'te trafik kazasında AK Parti Aydınlar Belde Başkanı hayatını kaybetti

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan hayatını kaybetti, 6'sı çocuk 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 18:45 Güncelleme: 18.06.2024 - 18:45
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        Bitlis'te trafik kazasında AK Parti Aydınlar Belde Başkanı hayatını kaybetti
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        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan hayatını kaybetti, 6'sı çocuk 10 kişi yaralandı.

        Selçuklu Mahallesi'nde Karamercan'ın kullandığı 34 BFD 837 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mesut Bilici yönetimindeki 42 ASH 773 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile aralarında eski Aydınlar Belde Belediye Başkanı Mehmet Arif Tusun ve 6 çocuğun da bulunduğu 11 kişi Bitlis, Tatvan ve Ahlat'taki hastanelere kaldırıldı.

        Ağır yaralanan AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Karamercan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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