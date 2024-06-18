Bitlis'te trafik kazasında AK Parti Aydınlar Belde Başkanı hayatını kaybetti

Kazada yaralanan sürücüler ile aralarında eski Aydınlar Belde Belediye Başkanı Mehmet Arif Tusun ve 6 çocuğun da bulunduğu 11 kişi Bitlis, Tatvan ve Ahlat'taki hastanelere kaldırıldı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

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