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        Bitlis'te AK Parti bayramlaşma programı düzenlendi

        AK Parti Bitlis İl Başkanlığınca bayramlaşma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 21:39 Güncelleme: 18.06.2024 - 21:39
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        Bitlis'te AK Parti bayramlaşma programı düzenlendi
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        AK Parti Bitlis İl Başkanlığınca bayramlaşma programı düzenlendi.

        Parti binasında düzenlenen programa, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, İl Başkanı Kadir Köstekçi ve partililer katıldı.

        Programda konuşma yapan Bedirhanoğlu ve Köstekçi, katılımcıların bayramını kutladı.

        Programa, belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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