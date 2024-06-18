Bitlis'te AK Parti bayramlaşma programı düzenlendi
AK Parti Bitlis İl Başkanlığınca bayramlaşma programı düzenlendi.
AK Parti Bitlis İl Başkanlığınca bayramlaşma programı düzenlendi.
Parti binasında düzenlenen programa, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, İl Başkanı Kadir Köstekçi ve partililer katıldı.
Programda konuşma yapan Bedirhanoğlu ve Köstekçi, katılımcıların bayramını kutladı.
Programa, belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.
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