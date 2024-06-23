Nemrut Krater Gölü, bayram tatilinde doğaseverlerin tercihi oldu

ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü, Kurban Bayramı tatilinde doğaseverlerin en çok tercih ettiği yerlerden biri oldu.

Kentin en önemli turizm rotalarından olan ve Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımdaki göl, kente gelen turistlerin görmeden gitmediği noktalar arasında yer alıyor.

Dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü Nemrut, doğal güzellikleri ve seyrine doyumsuz manzarası ile Kurban Bayramı tatilinde de yüzlerce doğaseveri ağırladı.

Tur kapsamında Trabzon'un Akçaabat ilçesinden Nemrut Krater Gölü'ne gelen ziyaretçiler de burada hem horon tepti hem de cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle eşsiz manzarayı görüntüledi.

Van'ın çok güzel ve keşfedilmesi gereken bir kent olduğunu ifade eden Baş, şöyle konuştu:

"Gezimiz kapsamında Nemrut Krater Gölü'nü görmek için Bitlis'in Tatvan ilçesine geldik. Gerçekten doğası harika. Güzel bir manzaraya sahip. Herkesin buraya gelmesi gerekiyor. Hava güneşli ama yakmıyor ve nemli değil. Bizim Karadeniz'in havası biraz nemli. Van Gölü'nün etrafını kara yoluyla gezebiliyorsunuz. Bu çok güzel. Van Gölü havzasının her yerinde hem tarih hem de doğa ve su var. Bu çok değerli."