Nemrut Krater Gölü'nde çevre temizliği yapıldı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde doğaseverler, Nemrut Krater Gölü'nde çevre temizliği yaptı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde doğaseverler, Nemrut Krater Gölü'nde çevre temizliği yaptı.
Tatvan Belediyesince, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan, doğal güzellikleri ve eşsiz manzarasıyla ilgi çeken gölün ve çevresinin kirletilmemesi için etkinlik düzenledi.
Etkinliğe katılan doğaseverler, Nemrut Kalderası ve Nemrut Krater Gölü kıyısında çevre temizliği yaptı.
Toplanan çöpler belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü araçlarıyla bölgeden taşındı.
Belediye Başkanı Mümin Erol, gazetecilere, çevre temizliğine önem verdiklerini bu nedenle öncelikle Van Gölü kıyısında çevre temizliği yaptıklarını söyledi.
Şimdi de Nemrut Krater Gölünde çevre temizliği yaptıklarını belirten Erol, "İnsanları bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla burada çevre temizliği yaptık. Doğaya karşı toplumsal duyarlılığı oluşturabilirsek güzel olur. En iyi temizlik kirletmemektir." dedi.
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