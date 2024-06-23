Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Nemrut Krater Gölü'nde çevre temizliği yapıldı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde doğaseverler, Nemrut Krater Gölü'nde çevre temizliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 20:37 Güncelleme: 23.06.2024 - 20:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nemrut Krater Gölü'nde çevre temizliği yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde doğaseverler, Nemrut Krater Gölü'nde çevre temizliği yaptı.

        Tatvan Belediyesince, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan, doğal güzellikleri ve eşsiz manzarasıyla ilgi çeken gölün ve çevresinin kirletilmemesi için etkinlik düzenledi.

        Etkinliğe katılan doğaseverler, Nemrut Kalderası ve Nemrut Krater Gölü kıyısında çevre temizliği yaptı.

        Toplanan çöpler belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü araçlarıyla bölgeden taşındı.

        Belediye Başkanı Mümin Erol, gazetecilere, çevre temizliğine önem verdiklerini bu nedenle öncelikle Van Gölü kıyısında çevre temizliği yaptıklarını söyledi.

        Şimdi de Nemrut Krater Gölünde çevre temizliği yaptıklarını belirten Erol, "İnsanları bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla burada çevre temizliği yaptık. Doğaya karşı toplumsal duyarlılığı oluşturabilirsek güzel olur. En iyi temizlik kirletmemektir." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dağıstan'da silahlı saldırı
        Dağıstan'da silahlı saldırı
        Katili 'yüz giydirme' işlemi sayesinde buldular
        Katili 'yüz giydirme' işlemi sayesinde buldular
        Ronaldo, Arda'ya ne dedi?
        Ronaldo, Arda'ya ne dedi?
        Diş ağrısı canından etti
        Diş ağrısı canından etti
        "Arda sakat olduğu için oynamadı"
        "Arda sakat olduğu için oynamadı"
        Anız yangını felaketinde ağır bilanço!
        Anız yangını felaketinde ağır bilanço!
        Geçen yıl 74, bu yıl 352 yangın!
        Geçen yıl 74, bu yıl 352 yangın!
        Elinde oyuncağıyla tabutun başında gözyaşı döktü
        Elinde oyuncağıyla tabutun başında gözyaşı döktü
        Tatilciler dönüş yolunda!
        Tatilciler dönüş yolunda!
        İşte ihtimaller ve muhtemel rakipler
        İşte ihtimaller ve muhtemel rakipler
        Kaza mı cinayet mi? Melek'in öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı
        Kaza mı cinayet mi? Melek'in öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Duvar pilatesinin sırrı ne?
        Duvar pilatesinin sırrı ne?
        Bodrum açıklaması tepki çekti
        Bodrum açıklaması tepki çekti
        Antalya'da denize girilebilecek en güzel plajlar!
        Antalya'da denize girilebilecek en güzel plajlar!
        Fatih Terim'den Montella çağrısı!
        Fatih Terim'den Montella çağrısı!
        3 kez mutlak ölümden döndü
        3 kez mutlak ölümden döndü
        Dünyanın en mutlu şehirleri
        Dünyanın en mutlu şehirleri
        Kahvedeki toksin ve yapabilecekleri
        Kahvedeki toksin ve yapabilecekleri
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?

        Benzer Haberler

        Nemrut Krater Gölü, bayram tatilinde doğaseverlerin tercihi oldu
        Nemrut Krater Gölü, bayram tatilinde doğaseverlerin tercihi oldu
        Bitlis'te trafik kazasında ölen AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Karamercan'...
        Bitlis'te trafik kazasında ölen AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Karamercan'...
        Bitlis'te AK Parti bayramlaşma programı düzenlendi
        Bitlis'te AK Parti bayramlaşma programı düzenlendi
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Muş ve Bitlis'te bayramlaşma programla...
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Muş ve Bitlis'te bayramlaşma programla...
        Bitlis'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı; belde başkanı öldü, 10 y...
        Bitlis'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı; belde başkanı öldü, 10 y...
        Bitlis'te trafik kazasında AK Parti Aydınlar Belde Başkanı hayatını kaybett...
        Bitlis'te trafik kazasında AK Parti Aydınlar Belde Başkanı hayatını kaybett...