Nemrut Krater Gölü'nde çevre temizliği yapıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde doğaseverler, Nemrut Krater Gölü'nde çevre temizliği yaptı.

Tatvan Belediyesince, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan, doğal güzellikleri ve eşsiz manzarasıyla ilgi çeken gölün ve çevresinin kirletilmemesi için etkinlik düzenledi.

Etkinliğe katılan doğaseverler, Nemrut Kalderası ve Nemrut Krater Gölü kıyısında çevre temizliği yaptı.

Toplanan çöpler belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü araçlarıyla bölgeden taşındı.