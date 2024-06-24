Bitlis'te yarınki festival öncesi Van Gölü çevresinde bisiklet turu düzenlendi

Bitlis’in tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerinin olduğu Van Gölü'nün etrafını bisikletle dolaştıklarını belirten Özel, "Dışarıdan gelen misafirlerimizin buradaki tarihi ve doğal güzellikleri görmelerini istiyoruz. Bugün kültür turundaki amacımız, bölgemizin tanıtımına katkıda bulunmaktır." dedi.

Sporcular, yarın Vangölü Aktivistleri Derneğince düzenlenecek festival için broşür dağıtarak etkinlik için davette bulundu.

Farklı illerden ve İran'dan gelen 70 sporcu, Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde pedal çevirerek doğal güzellikleri gezdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.