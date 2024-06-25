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        Bitlis'te dalış tutkunları Van Gölü'nün derinliklerindeki güzellikleri keşfediyor

        ŞENER TOKTAŞ/HARUN NACAR - Bitlis'in Adilcevaz ilçesine gelen dalış tutkunları, uzman dalgıçlar eşliğinde Van Gölü'nün derinliklerine dalarak mikrobiyalitleri, batık gemileri ve su altında kalan yapıları keşfediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 11:11 Güncelleme: 25.06.2024 - 11:11
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        Bitlis'te dalış tutkunları Van Gölü'nün derinliklerindeki güzellikleri keşfediyor
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        ŞENER TOKTAŞ/HARUN NACAR - Bitlis'in Adilcevaz ilçesine gelen dalış tutkunları, uzman dalgıçlar eşliğinde Van Gölü'nün derinliklerine dalarak mikrobiyalitleri, batık gemileri ve su altında kalan yapıları keşfediyor.

        Van Gölü, son zamanlarda keşfedilen batık gemiler, mikrobiyalitler (Van Gölü mercanları), tarihi yapıların kalıntıları ve inci kefalleriyle dalış tutkunlarının ilgisini çekiyor.

        İlçede dalış turizminin gelişmesi amacıyla 2 yıl önce açılan Adilcevaz Dalış Okulu'nda, hem dalış eğitimi veriliyor hem de kentte gelen dalış tutkunları için tanıtım dalışları düzenleniyor.

        Dalışseverler, uzman dalgıçlar eşliğinde farklı noktalarda gerçekleştirdikleri dalışlarla suyun altındaki tarihi kalıntıları, batık gemileri, mikrobiyalitleri ve inci kefallerini görme fırsatı buluyor.

        Gölün derinliklerinde eşsiz bir dalış deneyimi yaşayan dalış tutkunları, yaptıkları paylaşımlarla da Van Gölü'ndeki dalış turizminin gelişmesine katkı sunuyor.

        Yukarı Deniz Derneği Başkanı ve dalgıç Cumali Birol, AA muhabirine, sezonu açtıkları dalış okulunda tanıtım ve eğitim dalışlarıyla çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

        Okula gelen dalış tutkunlarıyla Van Gölü'nde tanıtım dalışı gerçekleştirdiklerini, yakında eğitimlerin de başlayacağını bildiren Birol, "Gerçekten bölgenin bu tür dalışlara ihtiyacı var. Gençlerimizin, öğretmenlerimizin, doktorlarımızın, hemşerilerimizin bu dalışlara ihtiyacının olduğunu gördük. 2 yıl önce dalış okulunu açtık. Büyük bir ilgi var. Özellikle öğretmenlerden talep alıyoruz." dedi.

        Adilcevaz'ın, Van Gölü havzasının en temiz kıyısına sahip olduğunu belirten Birol, ilçe sınırlarında gölün derinliklerinin de çok temiz olduğunu kaydetti.

        Van Gölü'nün mikrobiyalitler, batık gemiler ve Adilcevaz Kalesi ile dalışseverlere su altı zenginliği sunduğunu vurgulayan Birol, şöyle konuştu:

        "Burada ekosistemin bozulmadan devam etmesini sağlıyoruz. Dalışseverleri Adilcevaz'a dalış okuluna bekliyoruz. Adilcevaz ilerleyen yıllarda turizm anlamında farklı bir yere sahip olacak. Burası Kızıldeniz'e belki alternatif olmayacak ama Kızıldeniz'i aratmayacak görüntülere sahip. Mikrobiyalitleriyle balığıyla bunu yaşatmaya çalışacağız. Buralar bakir yerler. Van Gölü gizemini koruyor. Gölün derinliklerinde birçok batık ev ve yerleşim yerleri var. Doğa harikası bir yer. Tanıtım dalışlarıyla mikrobiyalitleri ve gölün derinliklerindeki güzellikleri dalışseverlerle buluşturuyoruz. Bu buluşmayla su altında farklı bir dünya ortaya çıkıyor."

        - "Su altında olmak çok güzel"

        Ahlat'ta öğretmen olarak görev yapan İbrahim Dedegil ise tavsiye üzerine geldiği Adilcevaz'ın çok güzel bir ilçe olduğunu belirtti.

        Van Gölü'nün bölgeye ayrı bir güzellik kattığını ifade eden Dedegil, "Buradaki dalış okulunda tanıtım dalışına katıldık. Gayet güzeldi. Burada böyle bir aktivitenin olması mutluluk verici. Su altında olmak gayet güzel. Aşağıda farklı bir dünya var. Çok heyecanlıydı." dedi.

        Okulun açılmasında emeği geçenlere teşekkür eden dalgıçlardan Harun Birol da "Suyla buluşmak mükemmel bir şey. Göldeki batıklar, kale kalıntıları ve mikrobiyalitler göle ayrı bir güzellik katıyor. Herkes tanıtım dalışlarının yapılmasından memnuniyet duyuyor. İnsanlar gölün derinliklerine dalmak için sabırsızlanıyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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