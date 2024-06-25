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        Bisiklet tutkunları ve sporcular Bitlis'ten Adıyaman'a pedal çevirecek

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde, "Yeryüzü Cenneti Bitlis Nemrut Krater Gölü'nden Tarihi Adıyaman Nemrut'a Pedallıyoruz 2. Bisiklet Festivali" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 16:37 Güncelleme: 25.06.2024 - 16:37
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        Bisiklet tutkunları ve sporcular Bitlis'ten Adıyaman'a pedal çevirecek
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde, "Yeryüzü Cenneti Bitlis Nemrut Krater Gölü'nden Tarihi Adıyaman Nemrut'a Pedallıyoruz 2. Bisiklet Festivali" başladı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bitlis Valiliği, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Kaymakamlıklar, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Van Gölü Aktivistleri Derneğinin organize ettiği festivale, 6'sı yurt dışından olmak üzere 68 bisiklet tutkunu ve sporcu katıldı.

        Dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölünü bünyesinde barından Nemrut Kalderası'nda düzenlenen festivalin başlangıcında konuşan Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Valiliğin koordinasyonunda Van Gölü Aktivistleri Derneği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen "Yeryüzü Cenneti Bitlis Nemrut Krater Gölü'nden Tarihi Adıyaman Nemrut'a Pedallıyoruz 2. Bisiklet Festivali"nin startını vermek için toplandıklarını söyledi.

        Festivale katılanların Bitlis, Batman, Diyarbakır ve Adıyaman güzergahını takip edeceğini belirten Karaömeroğlu, şöyle konuştu:

        "Bu anlamlı bisiklet turumuz, birçok özelliği ve doğal güzelliğiyle Bitlis Nemrut Krater Gölü ile tarihi Adıyaman Nemrut Dağı arasında bir kültür yolu oluşturmayı ve bu illerimizin turizm potansiyelini geliştirmeyi hedefliyoruz. Böyle anlamlı bir organizasyona katılımlarınızdan dolayı bisiklet sporuna gönül vermiş tüm sporcu kardeşlerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Organizasyonun sorunsuz şekilde gerçekleşmesinde emeği olan Siirt, Batman, Diyarbakır ve Adıyaman valilerimize, güzergahtaki ilçelerimizin kaymakamlarına, belediye başkanlarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun."

        Vangölü Aktivistleri Derneği Kurucu Başkanı Erdoğan Özel ise bugünün kendileri için tarihi bir gün olduğunu dile getirdi.

        "Nemrut" denince akla hep Adıyaman'daki Nemrut Dağı'nın geldiğini ifade eden Özel, "Adıyaman, çok güzel ve tarihi bir yer. Burası da 'yeryüzü cenneti' olarak nitelendirilen bir yer. Ülkemizin önemli bir yeri. Burada farkındalık oluşturmak amacıyla iki gündür Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerimizde vatandaşlarımızı etkinliğimize davet ettik. İnşallah güzel bir program olacak. Bunu geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz. Bu anlamda festivali himaye eden Valiliğimize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Festivale katılan ABD'li Peter Boys ise İstanbul'dan birçok sporcu arkadaşıyla bölgeyi keşfetmek için geldiklerini anlatarak, "Çok güzel bir yer. Bölgenin insanları çok cana yakın. Çok eğleniyoruz. Güzel bir program olacak, çok heyecanlıyız." dedi.

        İstanbul'dan festivale katılan Ayhan İlhan da bisiklet grubundaki 10 kişiyle Bitlis'e geldiklerini belirtti.

        Dünyanın ikinci büyük krater gölünden Adıyaman'daki Nemrut Dağı'na kadar olan parkurda pedal çevireceklerini dile getiren İlhan, "Önceden bu bölgeye birkaç defa gelmiştik. Yine Nemrut Krater Gölü'nde yüzme etkinliği yapmıştık. Bugün de bisiklet için buradayız ve çok keyifli bir sürüş olacağına inanıyoruz. Güzergah boyunca farklı illerden geçeceğiz. Türkiye'nin çok değişik yerlerinden, bir tarihin ve kültürün içinden geçeceğiz." diye konuştu.

        5 kişilik ekiple İran'dan gelen Yusuf Necati de güzel bir etkinliğe katılmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

        Vali Karaömeroğlu'nun startı vermesiyle, bisiklet tutkunları ve sporcular Adıyaman'daki Nemrut Dağı'nda sona erecek parkurda pedal çevirmeye başladı.

        Programa Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ali Fuat Eker, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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