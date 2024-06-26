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        Nemrut Kalderası'nı ziyaret edenler karşılarına çıkan bozayıları görüntülüyor

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde Türkiye'nin en büyük krater gölünün de bulunduğu Nemrut Kalderası'na giden ziyaretçiler, karşılarına çıkan bozayıları görüntülüyor, yanlarındaki yiyeceklerle besliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 14:51 Güncelleme: 26.06.2024 - 14:51
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        Nemrut Kalderası'nı ziyaret edenler karşılarına çıkan bozayıları görüntülüyor
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde Türkiye'nin en büyük krater gölünün de bulunduğu Nemrut Kalderası'na giden ziyaretçiler, karşılarına çıkan bozayıları görüntülüyor, yanlarındaki yiyeceklerle besliyor.

        Nemrut Kalderası'nda yaşayan bozayılar, bölgeye gezmeye gelenlerin ilgisini çekiyor.

        Ziyaretçiler, yolculukları sırasında karşılarına çıkan bozayıları yanlarındaki yiyeceklerle besliyor, fotoğraflarını çekmeye çalışıyor.

        Turistik Tatvan Treni ile Bitlis'e gelenler ve basın mensupları da Nemrut Kalderası gezisi sırasında karşılaştıkları bozayıları görüntüledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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