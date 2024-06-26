Nemrut Kalderası'nı ziyaret edenler karşılarına çıkan bozayıları görüntülüyor
Bitlis'in Tatvan ilçesinde Türkiye'nin en büyük krater gölünün de bulunduğu Nemrut Kalderası'na giden ziyaretçiler, karşılarına çıkan bozayıları görüntülüyor, yanlarındaki yiyeceklerle besliyor.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde Türkiye'nin en büyük krater gölünün de bulunduğu Nemrut Kalderası'na giden ziyaretçiler, karşılarına çıkan bozayıları görüntülüyor, yanlarındaki yiyeceklerle besliyor.
Nemrut Kalderası'nda yaşayan bozayılar, bölgeye gezmeye gelenlerin ilgisini çekiyor.
Ziyaretçiler, yolculukları sırasında karşılarına çıkan bozayıları yanlarındaki yiyeceklerle besliyor, fotoğraflarını çekmeye çalışıyor.
Turistik Tatvan Treni ile Bitlis'e gelenler ve basın mensupları da Nemrut Kalderası gezisi sırasında karşılaştıkları bozayıları görüntüledi.
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