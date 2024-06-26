Sporcular ve bisiklet tutkunları Bitlis'te kültür turuna katıldı

Vangölü Aktivistleri Derneği tarafından düzenlenen "Yeryüzü Cenneti Bitlis Nemrut'tan Tarihi Adıyaman Nemrut’a 2. Bisiklet Festivali"ne katılan bisiklet tutkunları ve sporcular, Bitlis'teki tarihi mekanları dolaştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bitlis Valiliği, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle organize edilen ve 6'sı yurt dışından yaklaşık 70 sporcunun katılım sağladığı festival kapsamında kültür turu etkinliği yapıldı.