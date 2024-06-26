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        Turistik Tatvan Treni ile Bitlis'e gelenler için gezi programı düzenlendi

        Turistik Tatvan Treni ile Bitlis'e gelenler, il merkezi ve ilçelerdeki tarihi mekanları ve doğal güzelliklerin bulunduğu alanları gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 18:54 Güncelleme: 26.06.2024 - 18:54
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        Turistik Tatvan Treni ile Bitlis'e gelenler için gezi programı düzenlendi
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        Turistik Tatvan Treni ile Bitlis'e gelenler, il merkezi ve ilçelerdeki tarihi mekanları ve doğal güzelliklerin bulunduğu alanları gezdi.

        Sabah Adilcevaz ilçesine giden ziyaretçiler, ardından Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti, Nemrut Krater Gölü'nün çevresinde yürüyüş yaptı.

        Ziyaretçiler, il merkezindeki tarihi binada bulunan Çocuk ve Bebek Kütüphanesi, İhlasiye Medresesi, Şerefiye Camii ve Dere Üstü Islah Projesi kapsamında ortaya çıkarılarak restore edilen köprüleri gezdi, görevlilerden bilgi aldı.

        Geziye katılanlardan Ankara Üniversitesi öğrencisi Damlanur Coşkun, AA muhabirine, Bitlis'i çok sevdiğini söyledi.

        Kentte tarihi mekanların çok fazla olduğunu dile getiren Coşkun, şunları kaydetti:

        "Çok kadim bir şehir. Bugün Ahlat'ta Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret ettik. Orası çok farklı. Mezar taşlarındaki el işçiliği çok güzeldi. Tatvan'ı ziyaret ettik. Çok güzel anılar biriktirdik. Her şey için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Ankara Üniversitesi öğrencisi Yusuf Kaya ise yolculuğun çok güzel geçtiğini belirterek, "Burada Van Gölü'nün çevresini gezdik. Hayran kaldık. Bitlis'e ve bu taraflara geleceğimi hayal etmemiştim. Böyle bir fırsatım oldu ve çok beğendim. İleride tekrar gelmeyi istiyorum." dedi.

        Öğrencilerden Ethem Gün de gezi boyunca çok güzel yerler gördüklerini, tren yolculuğu sırasında da eşsiz manzaralara tanıklık ettiklerini anlattı.

        Gün batımını izlemenin, göl çevresinde dolaşmanın büyük bir keyif olduğunu aktaran Gün, "Bitlis'in dağlarına çıktık, müzelerini gezdik. Aklımda Bitlis gezisi yoktu. Buraya geleceğimi hiç düşünmezdim ama iyi ki yolum düştü. Arkadaşlarımla burada keyifli vakit geçirdik. İnsanlar da bize çok misafirperver davrandı. Bu çok hoşumuza gitti." ifadelerini kullandı.

        Ecem Alakabak da bölgeyi görmek için uzun bir yoldan geldiklerini belirtti.

        Buralara gelmeyi hep istediğini vurgulayan Alakabak, şöyle devam etti:

        "Bitlis tam da tahmin ettiğim gibiymiş. Tarihi dokusu muhteşem bir şehir. Burada en çok hoşuma giden şey insanların samimiyetiydi. Bizi çok hoş karşıladılar. Bitlis halkıyla halay çektik. Umarım herkes burayı görmeye gelir. Ülkemizin nadide şehirlerinden biri olduğunu düşünüyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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