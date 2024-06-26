Turistik Tatvan Treni ile Bitlis'e gelenler için gezi programı düzenlendi

Turistik Tatvan Treni ile Bitlis'e gelenler, il merkezi ve ilçelerdeki tarihi mekanları ve doğal güzelliklerin bulunduğu alanları gezdi.

Sabah Adilcevaz ilçesine giden ziyaretçiler, ardından Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti, Nemrut Krater Gölü'nün çevresinde yürüyüş yaptı.

Ziyaretçiler, il merkezindeki tarihi binada bulunan Çocuk ve Bebek Kütüphanesi, İhlasiye Medresesi, Şerefiye Camii ve Dere Üstü Islah Projesi kapsamında ortaya çıkarılarak restore edilen köprüleri gezdi, görevlilerden bilgi aldı.

Geziye katılanlardan Ankara Üniversitesi öğrencisi Damlanur Coşkun, AA muhabirine, Bitlis'i çok sevdiğini söyledi.

Kentte tarihi mekanların çok fazla olduğunu dile getiren Coşkun, şunları kaydetti:

"Çok kadim bir şehir. Bugün Ahlat'ta Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret ettik. Orası çok farklı. Mezar taşlarındaki el işçiliği çok güzeldi. Tatvan'ı ziyaret ettik. Çok güzel anılar biriktirdik. Her şey için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ankara Üniversitesi öğrencisi Yusuf Kaya ise yolculuğun çok güzel geçtiğini belirterek, "Burada Van Gölü'nün çevresini gezdik. Hayran kaldık. Bitlis'e ve bu taraflara geleceğimi hayal etmemiştim. Böyle bir fırsatım oldu ve çok beğendim. İleride tekrar gelmeyi istiyorum." dedi.